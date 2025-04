In manette un 29enne gambiano con precedenti. La vittima è un cittadino filippino di 62 anni

Si introduce in un appartamento ma, sorpreso dal domestico, lo uccide. E' accaduto nella centralissima via Giovanni Randaccio di Milano, dove è stato arrestato un 29enne gambiano con precedenti. A fare la macabra scoperta, intorno alle 18.30 di oggi, il padrone di casa: tornando nel suo appartamento ha trovato la porta aperta e il corpo del domestico, un cittadino filippino di 62 anni morto probabilmente per strangolamento, a terra. Istintivamente l'uomo ha chiuso la porta di casa e ha avvertito la polizia: gli agenti sono arrivati sul posto trovando, ancora chiuso dentro l'appartamento, il presunto omicida, che è stato arrestato.