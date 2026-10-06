È successo in viale Giovanni da Cermenate, nel quartiere Stadera

A causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95, dieci passeggeri sono rimasti feriti. E' successo questo pomeriggio, intorno alle 13.30, in viale Giovanni da Cermenate, all'angolo con via Lampedusa, nel quartiere Stadera di Milano. Lo riferisce in una nota l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia.

Nove i passeggeri trasportati in ospedale, quattro dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni, portata all'ospedale San Raffaele, insieme a un ragazzo di 18. In codice giallo anche un 31enne, trasportato all'ospedale di Rozzano, come una donna di 46. Il più anziano tra i feriti è un uomo di 78 anni, portato in codice giallo al San Carlo.

Nello stesso ospedale, ferita in modo più lieve, è finita anche una 51enne. Gli ultimi tre passeggeri coinvolti sono tra donne di 32, 62 e 63 anni, portate in codice verde all'ospedale di San Donato. Sull'episodio indaga la polizia locale.