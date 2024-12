Milano: incendio al terzo piano di un palazzo, fiamme avvolgono l'intero immobile

Un incendio si è sviluppato intorno alle 15 di oggi in un palazzo di via Baldinucci 100 a Milano, nel quartiere Dergano. Le fiamme, partite da un appartamento al terzo piano, hanno avvolto l'intero immobile.

I fumi provocati dalla combustione hanno raggiunto rapidamente i piani superiori. Due persone, al quinto piano, si sono rifugiate su un terrazzino e sono state recuperate dai soccorritori. Entrambe risultano in buone condizioni.

L'edificio è stato evacuato a scopo precauzionale per consentire ai vigili del fuoco di ispezionare l'area e metterla in sicurezza. Sul posto quattro mezzi e il carro soccorso. Le cause dell'incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.