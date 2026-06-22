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Milano, litigano per una donna: uno estrae una pistola e l'altro lo investe uccidendolo

È successo domenica sera, poco prima della mezzanotte, in un parcheggio a Zibido San Giacomo

Auto dei carabinieri - (Ipa)
Auto dei carabinieri - (Ipa)
22 giugno 2026 | 12.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si danno appuntamento per chiarire una questione legata a una donna: uno estrae una pistola a salve e spara due colpi, l’altro accelera e lo investe con l’auto, uccidendolo. È successo domenica sera, poco prima della mezzanotte, in un parcheggio a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. La vittima è un uomo di 40 anni, l’investitore ne ha 31. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, coordinati dalla Procura di Pavia.

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milano news milano investe rivale milano lite ragazza rivale cronaca news
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