In corso un tentativo di mediazione per farli scendere. Sul posto i Vigili del Fuoco

Quattro operai, tutti di origini egiziane, stanno dando vita ad una protesta su una gru, in un cantiere di via Silvio Pellico, nel pieno centro storico di Milano. Il presidio è in corso dalle 8.30 di questa mattina.

Gli operai sono addetti ai lavori di ristrutturazione di una palazzina storico-residenziale. Sul posto sono presenti tre mezzi dei vigili del fuoco del comando di Milano, oltre alla polizia, ad alcuni rappresentanti sindacali e al titolare dell'impresa che, a detta dei manifestanti, non avrebbe regolarizzato alcuni pagamenti.

In questi minuti è in atto un tentativo di mediazione con le forze dell'ordine.