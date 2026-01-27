Milano, progetto Anvcg per riscoprire i luoghi della memoria urbana

Milano, segnata profondamente dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, torna a raccontare una parte fondamentale della propria storia attraverso il progetto “Milano 1940–1945: la guida ai luoghi simbolo della città ferita”, una guida cartacea e digitale dedicata ai luoghi simbolo della città colpiti tra il 1940 e il 1945.

Il progetto è realizzato dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) – Sezione Interprovinciale di Milano, con il contributo del Comune di Milano, con l’obiettivo di promuovere la memoria storica e cittadina, valorizzare la storia dei luoghi che abitiamo e sensibilizzare la cittadinanza sull’impatto della guerra sulla popolazione civile. La guida propone un percorso di conoscenza e riflessione attraverso dieci luoghi emblematici di Milano, tra cui il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro alla Scala e il quartiere di Gorla. Ogni luogo è raccontato attraverso schede di approfondimento storico, immagini d’epoca, indicazioni pratiche e contenuti multimediali accessibili tramite QR code, offrendo uno sguardo consapevole sulla città e sulle trasformazioni prodotte dalla guerra.

La guida sarà presentata ufficialmente alla cittadinanza il 28 gennaio 2026 alle ore 10, nel corso di un incontro pubblico a ingresso libero presso il Circolo De Amicis di Milano (via Edmondo de Amicis 17). Durante l’evento verrà distribuita gratuitamente una copia della guida in formato cartaceo a tutti i presenti. All’incontro interverranno studiosi, rappresentanti istituzionali ed esperti di storia contemporanea e politiche della memoria, quali: Francesco Samorè, Consigliere Anvcg Milano; Simone Locatelli, Presidente Municipio 2 – Comune di Milano; Marco Cuzzi, docente di Storia contemporanea – Università degli Studi di Milano, Michele Corcio, Vicepresidente nazionale Anvcg; Elena Croci, esperta di turismo culturale e docente; Luca Gibillini, docente di politiche della memoria – Università degli Studi di Milano. La guida è messa a disposizione dell’intera cittadinanza in specifici punti del territorio milanese, grazie alla collaborazione con enti, associazioni e istituzioni culturali. Per conoscere i punti di distribuzione è possibile contattare la Segreteria Anvcg di Milan