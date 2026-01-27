circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, progetto Anvcg per riscoprire i luoghi della memoria urbana

“Milano 1940–1945: la guida ai luoghi simbolo della città ferita”, una guida cartacea e digitale dedicata ai luoghi simbolo della città colpiti

Milano, progetto Anvcg per riscoprire i luoghi della memoria urbana
27 gennaio 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Milano, segnata profondamente dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, torna a raccontare una parte fondamentale della propria storia attraverso il progetto “Milano 1940–1945: la guida ai luoghi simbolo della città ferita”, una guida cartacea e digitale dedicata ai luoghi simbolo della città colpiti tra il 1940 e il 1945.

Il progetto è realizzato dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) – Sezione Interprovinciale di Milano, con il contributo del Comune di Milano, con l’obiettivo di promuovere la memoria storica e cittadina, valorizzare la storia dei luoghi che abitiamo e sensibilizzare la cittadinanza sull’impatto della guerra sulla popolazione civile. La guida propone un percorso di conoscenza e riflessione attraverso dieci luoghi emblematici di Milano, tra cui il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro alla Scala e il quartiere di Gorla. Ogni luogo è raccontato attraverso schede di approfondimento storico, immagini d’epoca, indicazioni pratiche e contenuti multimediali accessibili tramite QR code, offrendo uno sguardo consapevole sulla città e sulle trasformazioni prodotte dalla guerra.

La guida sarà presentata ufficialmente alla cittadinanza il 28 gennaio 2026 alle ore 10, nel corso di un incontro pubblico a ingresso libero presso il Circolo De Amicis di Milano (via Edmondo de Amicis 17). Durante l’evento verrà distribuita gratuitamente una copia della guida in formato cartaceo a tutti i presenti. All’incontro interverranno studiosi, rappresentanti istituzionali ed esperti di storia contemporanea e politiche della memoria, quali: Francesco Samorè, Consigliere Anvcg Milano; Simone Locatelli, Presidente Municipio 2 – Comune di Milano; Marco Cuzzi, docente di Storia contemporanea – Università degli Studi di Milano, Michele Corcio, Vicepresidente nazionale Anvcg; Elena Croci, esperta di turismo culturale e docente; Luca Gibillini, docente di politiche della memoria – Università degli Studi di Milano. La guida è messa a disposizione dell’intera cittadinanza in specifici punti del territorio milanese, grazie alla collaborazione con enti, associazioni e istituzioni culturali. Per conoscere i punti di distribuzione è possibile contattare la Segreteria Anvcg di Milan

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano progetto Anvcg memoria luoghi
Vedi anche
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza