circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, studentessa denuncia violenza sessuale

L'aggressione sarebbe avvenuta in una stazione della metro. La 19enne si è rivolta all'Università Iulm

Milano, studentessa denuncia violenza sessuale
Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 22.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una 19enne ha denunciato una violenza sessuale questo pomeriggio a Milano. L’allarme è scattato alle 17.11 nel pomeriggio di oggi. Sul posto gli uomini della Questura di Milano, dopo che è stato allertato il numero di emergenza 113. La versione della ragazza è al vaglio degli investigatori, che devono ancora ascoltare alcune persone e raccogliere ulteriori riscontri per delineare con precisione la dinamica dei fatti.

L’Università Iulm precisa che, secondo quanto riferito dalla giovane, "l’aggressione sarebbe avvenuta nel mezzanino della stazione della metropolitana di Cadorna e non nei pressi dell’Ateneo, come riportato da alcune testate".

La studentessa ha successivamente raggiunto il campus universitario, dove ha raccontato l’accaduto a un’amica e compagna di studi. Quest’ultima l’ha convinta a rivolgersi all’Università per chiedere aiuto. L’Ateneo ha immediatamente allertato i Carabinieri e il 112, attivando i soccorsi. L’Università Iulm precisa pertanto che "il campus è stato il luogo dal quale è partita la richiesta di intervento, e non quello in cui, secondo il racconto della studentessa, si sarebbe verificata l’aggressione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Povertà in Italia, rischio più alto rispetto Ue - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza