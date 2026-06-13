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Milingo spegne 96 candeline e festeggia le nozze d'argento con Maria Sung

L’ex arcivescovo di Lusaka scomunicato nel 2009 ha festeggiato i venticinque anni di matrimonio con l’agopunturista coreana Maria Sung e i suoi 96 anni

25 anni di matrimonio per Milingo e Maria Sung - Adnkronos
25 anni di matrimonio per Milingo e Maria Sung - Adnkronos
13 giugno 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nozze d’argento per Emmanuel Milingo, l’ex arcivescovo di Lusaka che oggi, insieme alla moglie, l’agopunturista coreana Maria Sung, ha festeggiato i venticinque anni di matrimonio insieme ai suoi 96 anni. L’esorcista africano, al quale si rivolse anche Agnelli, scomunicato nel 2009 dopo le nozze negli Usa, ha ricordato il doppio evento con Maria, sposata con rito Moon, in Corea del Sud, con tanto di torta, verdure e cocomero come mostrano le immagini dell’ex arcivescovo, sorridente e intento a spegnere le candeline, arrivate all’Adnkronos. L’ex esorcista, da quando ha avuto un ictus, è costretto alla sedia a rotelle ma di tanto in tanto si concede qualche gita con l’inseparabile Maria. La loro relazione, anche dopo venticinque anni, sembra andare a gonfie vele.

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nozze d'argento matrimonio scomunicato esorcista africano
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