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Si tuffa e non riemerge più, militare Usa morto nel lago di Barcis: prestava servizio alla base di Aviano

Dopo essersi tuffato, non sarebbe più riemerso in superficie

Un gommone usato per i soccorsi, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Un gommone usato per i soccorsi, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
08 agosto 2026 | 23.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un militare statunitense assegnato al 31st Aircraft Maintenance Squadron della base aerea di Aviano, è morto nel lago di Barcis. Dopo essersi tuffato, non sarebbe più riemerso in superficie. I soccorritori hanno successivamente localizzato il corpo ma per il militare americano non c'è stato niente da fare. "Stiamo collaborando con le autorità italiane mentre proseguono le indagini sulle cause del decesso", sottolineano dalla base di Aviano.

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