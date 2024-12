Minori, Moige: "Genitori lasciati soli nel loro compito educativo, serve cambio di rotta"

"I dati dell'indagine non sono solo allarmanti, ma sono un chiaro segnale che il sistema educativo e sociale non sta sostenendo i genitori nel loro ruolo primario di educatori”. È quanto ha dichiarato Maria Rita Munizzi, cofondatore e presidente nazionale Moige, movimento italiano genitori, presente al Senato alla relazione della presidente Brambilla ed al presidente del Senato La Russa.

"La famiglia - sottolinea - è il primo contesto di crescita per ogni bambino, ma troppo spesso i genitori vengono lasciati soli ad affrontare sfide complesse, senza strumenti, senza supporto e, in molti casi, senza il riconoscimento del loro ruolo cruciale. Una fiscalità equa, che tiene conto delle esigenze del nucleo familiare, è un passo primario indispensabile per permettere alle famiglie di svolgere pienamente il loro compito educativo, affiancandole con politiche di sostegno concreto. Serve un cambio di prospettiva: occorre costruire un'alleanza educativa che coinvolga tutti gli attori che ruotano attorno al mondo dei minori – scuole, istituzioni, associazioni e comunità – avvicinandosi alle famiglie e non sostituendosi ad esse. I genitori devono essere valorizzati e accompagnati, non colpevolizzati, con percorsi di formazione, ascolto e condivisione. Questi dati sono un grido d'aiuto che non possiamo ignorare. Occorre investire in politiche che puntino a rafforzare la rete educativa, garantendo spazi di ascolto e confronto per genitori e figli".