Moda, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "Grazie al governo per importante sostegno a filiera"

"Alla vigilia dell’apertura a Milano delle fiere dedicate alla moda, ringrazio il ministro Adolfo Urso e l’intero governo per avere voluto destinare 100 milioni di euro al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Un sostegno importante che rappresenta un segnale concreto per un settore che sta attraversando una fase di profonda trasformazione e che oggi più che mai ha bisogno di investimenti, fiducia e visione strategica. La forza del Made in Italy nasce infatti non solo dalla qualità delle singole imprese, ma anche dalla capacità di rafforzare la filiera, mettendo a sistema competenze, creatività, manifattura e innovazione". Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, in merito al decreto attuativo firmato oggi dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori.

"La concomitanza con l’avvio delle fiere di settore a Milano assume un significato particolare - aggiunge - Questi appuntamenti rappresentano una vetrina internazionale per le nostre imprese, favoriscono l’incontro con buyer e operatori da tutto il mondo e generano concrete opportunità di business. Le fiere sono uno degli strumenti attraverso cui le filiere produttive italiane possono rafforzarsi, costruire nuove relazioni e accrescere la propria competitività sui mercati internazionali. Sostenere la moda italiana significa quindi sostenere un ecosistema che crea valore, occupazione e contribuisce in maniera determinante alla forza del Made in Italy nel mondo".