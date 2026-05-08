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Alpini, ex consigliera M5S denuncia molestia a Genova: "Presa di mira sul bus"

Ma chiarisce: "Non è un atto di accusa generalizzato"

Alpini - Fotogramma
Alpini - Fotogramma
08 maggio 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prime segnalazioni di molestie e comportamenti molesti a Genova nelle ore iniziali dell’Adunata nazionale degli Alpini. Alcune donne hanno denunciato sguardi insistenti e apprezzamenti non graditi da parte di partecipanti arrivati in città per l’evento. Tra le testimonianze c’è quella di Alice Salvatore, ex consigliera regionale ligure ed ex candidata presidente della Regione con il Movimento 5 Stelle, che ha raccontato l’episodio sui social.

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Nel post pubblicato su Facebook con il titolo 'Buona Adunata a tutte', Salvatore riferisce di essere stata infastidita mentre si trovava su un autobus. "Salita sul bus, e già vedo sguardi alticci di due ragazzi con birra in mano che mi fissano in modo insistente", scrive. Poco dopo, racconta, "altri tre alpini più attempati" avrebbero iniziato a prenderla di mira con versi e atteggiamenti provocatori.

L’ex consigliera, contattata dall'Adnkronos, ha precisato di non voler generalizzare né attaccare l’intero corpo degli Alpini. "Non ho niente contro gli alpini né contro l'Adunata", ha spiegato, ricordando di avere partecipato da studentessa all’edizione genovese del 2001. Salvatore ha però sottolineato come il tema delle molestie sia stato riconosciuto dalla stessa Associazione Nazionale Alpini dopo le polemiche seguite all’Adunata di Rimini del 2022. "È la stessa Ana ad aver lanciato il progetto #controlemolestie", ha ricordato. L'ex consigliera ha definito il suo post "una testimonianza personale" e non "un atto d'accusa generalizzato".

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