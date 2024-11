"Per i monopattini noi auspichiamo l'applicazione al più presto della normativa del nuovo codice della strada e il casco obbligatorio per i maggiorenni: è uno strumento importante, di sicurezza. Certo, su questo per i monopattini a noleggio ci saranno delle difficoltà da superare, come per esempio il fornire i caschetti, dove riporli e come assegnarli a coloro che lo devono utilizzare. La nostra preoccupazione deriva dal fatto che, ancora oggi, siano pochissimi quelli ad utilizzare il casco, perfino fra i minorenni". Così Giordano Biserni, presidente dell'Asaps, l'associazione amici della polizia di Stato, sul tema dei monopattini nel nostro Paese. "Solo nel 2024 - ricorda Biserni - sono morte 18 persone negli incidenti con i monopattini, 62 se allarghiamo lo sguardo dal 2020 ad oggi".

Altro capitolo, riguarda invece la parte relativa all'obbligo di assicurazione per tutti i monopattini, e non solo per quelli presi tramite le piattaforme di sharing e la copertura per questa tipologia di mezzi: "Quelli in sharing sono tutti assicurati - spiega Biserni - perché fra le richieste dei comuni, affinché i mezzi degli operatori sharing possano circolare nelle loro città, c'è quella che tutti i mezzi abbiano una protezione assicurativa. Come Asaps noi auspichiamo che tutti i monopattini, a noleggio e privati, siano sottoposti all'assicurazione obbligatoria il prima possibile".