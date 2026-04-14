circle x black
Cerca nel sito
 

Morì dopo essere stato bloccato a terra vicino sede Sky, assolte le due guardie giurate. Madre della vittima: "Una vergogna"

Giovanni Sala di 34 anni era stato atterrato e immobilizzato con un ginocchio sulla schiena per alcuni minuti dai vigilantes mentre girava in stato confusionale nella strada. La disperazione della mamma: "Loro sono contenti e felici, ma non finisce qui"

Giudice - Fotogramma
Giudice - Fotogramma
14 aprile 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Assolti per aver agito "nell'adempimento del dovere" i due vigilantes accusati di omicidio per la morte di Giovanni Sala, 34 anni, immobilizzato a terra davanti alla sede di Sky a Rogoredo la notte tra il 19 e il 20 agosto del 2023. Lo hanno stabilito oggi, martedì 14 aprile, i giudici della prima Corte d'Assise di Milano ritenendo "non punibili" le due guardie giurate. Il pubblico ministero Alessandro Gobbis aveva chiesto, nella sua requisitoria, di condannare a 6 anni e a 4 anni e 6 mesi i due imputati.

CTA

"E' vergognoso, non c’è più mio figlio e queste due bestie sono libere. E' una vergogna ma che legge è? Loro sono contenti e felici, ma non finisce qui. Io non vivo più…come si fa a stare calmi?!", le parole disperate della madre di Sala contro i giudici. Uno dei difensori dei vigilantes, l'avvocato Sandro Clementi, si dice "dispiaciuto per la vittima, ma anche per chi per tre anni è stato indagato e ha subito un processo".

Le due guardie giurate tenendo fermo l'uomo - "in evidente stato di alterazione" - con un ginocchio sulla schiena per alcuni minuti, diedero "sfogo a istinti violenti e inutilmente prevaricatori" secondo la tesi sostenuta dalla pubblica accusa fin dalla chiusura dell'indagine. La vittima, intorno alla mezzanotte tra il 19 e il 20 agosto del 2023, girava in stato confusionale in via Russolo, quando le due guardie giurate, di 46 e 64 anni, che sorvegliavano i cancelli di ingresso si sono avvicinate. Dai filmati lo avrebbero atterrato due volte, un intervento che - per i giudici - è legato "all'adempimento del dovere" e che non va punito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio vigilantes assolto vergogna Milano news cronaca news Giovanni Sala
Vedi anche
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video
News to go
Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
News to go
Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi
Zucchero e i 25 anni di 'Baila': "Ho fatto tanto, qualcuno dovrebbe ricordarselo..."
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza