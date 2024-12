Due anziane sono state travolte a Sassari mentre attraversavano sulle strisce pedonali, dopo essere uscite da una chiesa. Una 76enne è morta, mentre l'amica novantenne è ricoverata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'incidente è avvenuto in serata in via Cilea, nel quartiere di Latte Dolce, davanti alla parrocchia di Santa Maria Bambina. Al termine della messa le due donne stavano attraversando sulle strisce pedonali ed erano quasi arrivate al marciapiede opposto quando sono state travolte da un'auto. Alla guida c'era un giovane che non è riuscito a evitarle.