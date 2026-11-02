Lutto nel mondo della ristorazione: è morta a 73 anni Nadia Santini, la prima chef donna italiana a ottenere le 3 stelle Michelin. L'annuncio della scomparsa è arrivato tramite la pagina Instagram del famoso ristorante "Dal Pescatore" a Runate (Mantova).

"Lunedì 2 Novembre 2026. Ore 9.00. Nadia, circondata dai suoi più cari affetti, si è addormentata nella pace ed è salita in cielo. Ha tracciato un solco profondo nelle nostre vite volto alla Sensibilità, all’Empatia e all’Amore. Le siamo grati per averci educato al rigore ﻿morale, all’etica del lavoro e alla semplicità. Grazie Nadia, Grazie Mamma", si legge nel messaggio.

Nadia Santini nel 1996 aveva ottenuto a 30 anni le 3 stelle Michelin, uno dei ristoranti più longevi d'Italia, con il quale è stata la prima chef donna italiana a ottenere il massimo riconoscimento dalla guida Rossa. Nel 2013 è arrivato anche il titolo di Veuve Clicquot World's Best Female Chef nell'ambito dei The World's 50 Best Restaurant. Lascia i figli Giovanni e Alberto.