Morte Anelli, il cordoglio di Marra (Adnkronos)

Cordoglio dell'Adnkronos per la tragica morte del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli. In particolare, "vicinanza e solidarietà" alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs è stata espressa dall'editore dell'agenzia e presidente del Gruppo Gmc Pippo Marra, che ha voluto ricordare "la professionalità e l'umanità di Anelli, punto di riferimento per il mondo della ricerca italiano".