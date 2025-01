Non ha convinto la versione fornita agli inquirenti di un incidente domestico

Arrestata una 36enne a Schio nel vicentino per la morte del fidanzato di quattro anni più giovane. Queen Eboluele di nazionalità nigeriana dovrà rispondere dell'accusa di omicidio, dopo che il compagno, Kelly Egbon, anche lui nigeriano, è stato trovato dissanguato le notte dell'Epifania nel loro appartamento. La donna era con lui, quando un vicino di casa ha chiamato i carabinieri, per i rumori molesti dovuti a una lite feroce. Arrivati sul posto i militari hanno fatto la tragica scoperta. Non hanno creduto, però, alla versione dell'incidente domestico con la caduta dell'uomo su un tavolino di vetro che gli ha reciso l'arteria femorale.