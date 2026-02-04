circle x black
Morto Mario Merlino, fu tra i protagonisti di Valle Giulia

Mario Merlino, 81 anni, dopo avere militato in Avanguardia Nazionale, è stato tra i fondatori del Circolo anarchico 22 marzo. Indagato per i fatti collegati alla strage di piazza Fontana, fu poi assolto. Lasciata la politica attiva, si è dedicato alla scrittura e al teatro

Mario Merlino (dal profilo Fb)
04 febbraio 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto a Roma Mario Merlino. Aveva 81 anni. Dopo avere militato in Avanguardia Nazionale, partecipando anche agli scontri di Valle Giulia del 1968, Merlino è stato tra i fondatori del Circolo anarchico 22 marzo. Indagato per i fatti collegati alla strage di piazza Fontana, fu poi assolto. Professore di storia e filosofia in un liceo romano, Merlino, lasciata la politica attiva, si è dedicato alla scrittura e al teatro. Tra le sue opere, si ricordano la cura della ristampa dei Poemi di Fresnes di Robert Brasillach, e l'autobiografico E venne Valle Giulia.

