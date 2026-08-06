Morto Natale Toccalino, a 102 anni era tra i carabinieri più anziani d'Italia

Lo ha reso noto la famiglia. Aveva prestato servizio nell'Arma durante la Seconda Guerra Mondiale. I funerali si terranno sabato a Novi Ligure

E' morto a 102 anni a Novi Ligure, nell’alessandrino, Natale Toccalino, tra i carabinieri più anziani d’Italia. Lo ha reso noto la famiglia. Toccalino aveva prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nato ad Albera Ligure nel 1923, nel corso del conflitto era stato impiegato nella provincia di Cuneo, vivendo prima l’esperienza del fronte e gli anni del fascismo e, successivamente, dopo l’8 settembre 1943, operando a difesa delle popolazioni civili dalle rappresaglie delle truppe tedesche. Al termine delle ostilità era rientrato nel Novese, tornando alla vita civile.

Già membro dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in occasione del suo centesimo compleanno era stato anche festeggiato dai colleghi dei locali Comandi Compagnia e Stazione e del Comando Provinciale di Alessandria, ricevendo anche una lettera ufficiale di auguri inviata dal Comando Generale di Roma, così come è successo lo scorso dicembre, quando ha spento le 102 candeline. I funerali si svolgeranno sabato mattina a Novi Ligure alle 09:30 nella Chiesa di San Pietro.