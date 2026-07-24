circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, operaio schiacciato da macchina spazzatrice: morto 47enne

Quando i soccorritori sono giunti sul posto per il 47enne non c'è stato nulla da fare

Carabinieri - Archivio
Carabinieri - Archivio
24 luglio 2026 | 11.13
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Infortunio mortale sul lavoro a Roma. La vittima è un operaio di 47 anni rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice in zona Romanina - Tor Vergata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo ieri pomeriggio era al lavoro nel piazzale esterno di una ditta in via Orazio Raimondo, quando per cause da accertare è stato travolto dal mezzo pesante, che si è inclinato su un lato. Quando i soccorritori sono giunti sul posto per il 47enne non c'è stato nulla da fare, l'uomo è stato trovato sotto la macchina spazzatrice, privo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tor Vergata, oltre a personale Spresal, dell'Asl e dell'Ispettorato del lavoro della Procura di Roma. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata, in attesa dell'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria. Secondo i primi accertamenti la posizione assicurativa e previdenziale dell'operaio era regolare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
infortunio mortale schiacciato da macchina spazzatrice roma morto operaio roma
Vedi anche
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza