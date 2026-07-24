Infortunio mortale sul lavoro a Roma. La vittima è un operaio di 47 anni rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice in zona Romanina - Tor Vergata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo ieri pomeriggio era al lavoro nel piazzale esterno di una ditta in via Orazio Raimondo, quando per cause da accertare è stato travolto dal mezzo pesante, che si è inclinato su un lato. Quando i soccorritori sono giunti sul posto per il 47enne non c'è stato nulla da fare, l'uomo è stato trovato sotto la macchina spazzatrice, privo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tor Vergata, oltre a personale Spresal, dell'Asl e dell'Ispettorato del lavoro della Procura di Roma. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata, in attesa dell'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria. Secondo i primi accertamenti la posizione assicurativa e previdenziale dell'operaio era regolare.