Mostre: Grande successo della mostra di Igor Mitoraj, tra storia, arte e mito

24 settembre 2025 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una mostra che si dipana tra storia millenaria, arte e mito quella su Igor Mitoraj, l'artista polacco celebrato in un percorso unico che si dipana tra il Parco Archelogico Neapolis e il Castello Maniace a Ortigia e l'Etna, dove è stata collocata la statua del "Teseo screpolato". Un allestimento curato da Luca Pizzi, che è anche il direttore dell'Atelier Mitoraj, frutto di scelte tematiche ben precise, che hanno portato a una mostra che ha coinvolto, stupito, meravigliato. Secondo Paolo Patanè, direttore della produzione esecutiva della mostra, l'allestimento ha ulteriormente valorizzato un sito importante come il Parco Archelogico Neapolis. La mostra chiuderà i battenti il 31 ottobre prossimo.

