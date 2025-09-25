circle x black
Francia, Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere ma prosciolto da corruzione

La condanna al termine del processo per il presunto finanziamento libico della sua campagna per le presidenziali 2007

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy
25 settembre 2025 | 11.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere e prosciolto dall'accusa di corruzione al termine del processo a suo carico per il presunto finanziamento illecito, da parte della Libia, della sua campagna per le elezioni presidenziali del 2007. La giudice Nathalie Gavarino, ha motivato la condanna per "aver lasciato che i suoi stretti collaboratori agissero in modo da ottenere sostegni finanziari" da parte del regime di Gheddafi. I due ex collaboratori di Sarkozy, Claude Guéant e Brice Hortefeux, sono stati riconosciuti colpevoli, il primo di corruzione passiva e il secondo di associazione a delinquere.

