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Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne

Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili nei pressi di un bar, colpendo il giovane al torace

Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne
07 aprile 2026 | 08.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Agguato questa mattina nella periferia est di Napoli: ucciso 20enne. Poco dopo le 5 di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi di un bar di Ponticelli. Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace il 20enne. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania ed è lì che è morto. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire dinamica e matrice.

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