E' accaduto in un agriturismo di Vico Equense

Un bambino di 7 anni, italiano di Castellammare di Stabia, è annegato dopo essersi tuffato nella piscina di un agriturismo a Vico Equense (Napoli). Immediati i soccorsi dei genitori e di altri, presenti in quel momento. Inutili i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sorrento.