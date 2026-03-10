circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, giovane donna accoltellata in autobus: l'aggressore si toglie la vita

Il 39enne aveva tentato un gesto di autolesionismo in due occasioni

Napoli, giovane donna accoltellata in autobus: l'aggressore si toglie la vita
10 marzo 2026 | 09.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è tolto la vita nella serata di ieri il 39enne arrestato dopo aver accoltellato una donna a bordo di un autobus a Napoli. L’uomo si trovava piantonato nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Giovanni Bosco, dove si è impiccato utilizzando un lenzuolo.

Secondo quanto si apprende, dopo il fermo aveva già tentato un gesto di autolesionismo sia in caserma dopo l'arresto, sia durante la permanenza nel carcere di Poggioreale, prima del trasferimento nella struttura ospedaliera. Nella serata di ieri, poi, il triste epilogo.

Venerdì sera, l'uomo aveva sequestrato una donna di 32 anni a bordo di un autobus e l'aveva accoltellata più volte senza alcun motivo. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
accoltellata aggressore suicidio napoli aggressione aggressione napoli donna accoltellata napoli
Vedi anche
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza