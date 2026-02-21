circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, la mamma di Domenico: "E' diventato un angelo, ora non dobbiamo dimenticarlo"

Le parole di Patrizia dopo la morte del bimbo trapiantato con un cuore 'bruciato': "Alla giustizia chiedo verità"

Mamma Patrizia e il piccolo Domenico in una foto pubblicata su Facebook dal deputato campano Francesco Emilio Borrelli
Mamma Patrizia e il piccolo Domenico in una foto pubblicata su Facebook dal deputato campano Francesco Emilio Borrelli
21 febbraio 2026 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Grazie a tutti, continuate a starmi vicino, non dobbiamo dimenticare Domenico". Sono queste le parole della mamma del piccolo trapiantato all’ospedale Monaldi a dicembre e morto questa mattina. "Adesso è arrivato il momento della giustizia. Domenico se n'è andato, è diventato un angioletto”, ha aggiunto mamma Patrizia.

Ad una cronista che le ha chiesto dove abbia trovato la forza di affrontare questo dramma, la madre ha risposto: “La trovo da mio figlio. La prima cosa è che mio figlio non si dimentichi, poi che si aiutino gli altri bambini, lo devo a Domenico”, a proposito della creazione di una fondazione in onore del figlio.

La verità, questo chiedo alla giustizia. Se ne occuperà il mio avvocato, come ha sempre fatto”, ha poi aggiunto. “Sono sempre stata limpida, quello che dovevo dire, l’ho detto”, ha spiegato. Su cosa dirà ai fratellini, la donna ha sottolineato: “Sono cose private”.

La mamma del bimbo ha quindi spiegato di aver sentito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni "sino a qualche giorno fa”, mentre per quanto riguarda il presidente della Regione Campania, Roberto Fico:, “gli ho parlato stamattina, è una persona molto buona, umana, mi ha dato vicinanza in tutti i sensi”.

"Insieme al mio avvocato, a breve, daremo notizia di una Fondazione che voglio creare in nome di Domenico per non dimenticarlo", aveva spiegato la donna in mattinata nell'annunciare la morte del bimbo. "E' finita, Domenico se n'è andato", ha detto in lacrime mamma Patrizia, ripresa dalle telecamere fuori dalla struttura sanitaria campana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bimbo morto napoli bimbo trapiantato napoli domenico morto napoli bimbo trapiantato napoli mamma
Vedi anche
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza