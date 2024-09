E' morta la 30enne turista padovana colpita due giorni fa alla testa da un vaso caduto da un balcone ai Quartieri Spagnoli, al centro storico di Napoli. Lo si apprende da fonti dell'Asl Napoli 1. Chiara Jaconis era ricoverata all'Ospedale del Mare. Altri esami effettuati ieri avevano confermato la gravità del caso. Su quanto accaduto sono in corso indagini da parte della Procura di Napoli.

La giovane turista, 30 anni, era a passeggio domenica per le vie di Napoli quando è stata colpita alla testa dall'oggetto caduto da un balcone in via Sant'Anna di Palazzo. E' deceduta dopo meno di due giorni di ricovero a causa dei traumi riportati alla testa. La sua salma resta a disposizione del pm per l'autopsia.

Aperta inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Napoli ipotizza il reato di omicidio colposo, al momento contro ignoti, per la morte della 30enne. Il fascicolo d'inchiesta era stato inizialmente aperto subito dopo i fatti con l'ipotesi di lesioni colpose gravissime. Sul caso, la Procura ha delegato le indagini ai poliziotti della Squadra mobile, insieme ai commissariato San Ferdinando e Montecalvario, che avevano già effettuato i primi rilievi sul posto. L'ipotesi ruota attorno a una mancata vigilanza dell'oggetto.