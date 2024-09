E' accaduto a Saviano, nel napoletano. Estratti vivi papà e fratellino. Si cercano la mamma e un'altra donna. Il crollo molto probabilmente per l'esplosione di una bombola di gas

È di due bambini morti, due feriti e due dispersi il bilancio parziale della tragedia avvenuta oggi 22 settembre a Saviano, in provincia di Napoli, dove una palazzina è crollata in seguito ad una esplosione. A perdere la vita un fratellino e una sorellina di 6 e 4 anni, estratti dai soccorritori privi di vita.

I due feriti sono il papà e l'altro fratellino di 2 anni appena. Il piccolo è stato portato d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dov'è tuttora ricoverato. Il papà, in gravi condizioni, è al Cardarelli.

Cosa è successo

L'esplosione è avvenuta per una probabile fuga di gas e crollo poco dopo le 7 di questa mattina e ha coinvolto una famiglia, genitori e tre bambini, e una donna residente al piano più alto. Sono in corso al momento le ricerche della mamma e dell’altra donna, che risultano ancora disperse sotto le macerie.

I vigili del fuoco stanno operando con squadre usar (urban search and rescue), addestrate per la ricerca di dispersi sotto le macerie, e con squadre di cinofili. Sul posto i primi ad arrivare sono stati i carabinieri, poi affiancati anche da polizia, protezione civile e volontari. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si sta recando sul posto per coordinare le operazioni.