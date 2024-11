Il giovane era arrivato in fin di vita all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è deceduto in mattinata

Ancora una sparatoria a Napoli e ancora una giovane vittima. È morto in mattinata il 18enne Arcangelo Correra, incensurato, che stanotte era stato colpito da un proiettile alla testa mentre si trovava nel centro storico, in via dei Tribunali, angolo piazza Sedil Capuano.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Incensurato, il 18enne era imparentato con alcuni pregiudicati della zona.