Natale, addobbi sicuri per bimbi e animali? Dalle decorazioni alle luci ecco cosa fare

L'Unione nazionale consumatori fornisce consigli per evitare i rischi più frequenti

Addobbi natalizi -
Addobbi natalizi - 123RF
12 dicembre 2025 | 00.12
Redazione Adnkronos
Come avere una casa addobbata e a prova di bimbi e animali? La risposta arriva dall'Unione nazionale consumatori che fornisce i consigli per evitare rischi: dal rischio incendi alla stabilità di abete, palline, ghirlande e quant'altro.

Gli addobbi

Per evitare incidenti domestici fissate bene le decorazioni, facendo particolare attenzione, soprattutto se ci sono dei bambini in casa, agli addobbi in vetro (meglio metterli nei punti più alti) e a quelli che hanno parti piccole che possono esser ingerite; scegliete con cura anche la base dell’albero, che deve essere proporzionata alle dimensioni e, se è il caso, rinforzata per evitare che l’albero si rovesci.

I consigli per le luminarie

Particolare attenzione va fatta alle luci, ecco quindi alcuni semplici consigli per non rischiare con le luminarie. 1) Acquistate le lucine solo in negozi di fiducia e da rivenditori qualificati, mai da venditori abusivi non autorizzati, possibilmente da ditte specializzate e note nella vendita di prodotti elettrici. 2) Non acquistare luminarie che non hanno scritte e indicazioni in lingua italiana. Devono esserci anche le istruzioni sulle modalità di utilizzo. 3) Non acquistare prodotti che non hanno le informazioni sulla provenienza. Sulla confezione devono essere indicati, infatti, il Paese di origine, se situato fuori dall’Unione europea, e il nome o la ragione sociale, nonché l’indirizzo della sede legale del fabbricante o dell’importatore responsabile dell’immissione sul mercato.

4) Acquistate solo luminarie con il marchio CE, con la C attaccata alla E (altrimenti è China Export). Può essere difficile distinguere i due marchi perché l’unica differenza tra i due è che nel marchio China Export la C e la E sono più distanti tra loro. Per prodotti elettrici è consigliato anche il marchio di sicurezza (Imq). 5) Le luminarie non sono giocattoli, quindi non affidatele ai bambini. 6) Attenti agli animali domestici. 7) Ricordate che prezzi molto bassi possono essere indice di scarsa qualità e di possibile pericolo. 8) Controllate che la confezione sia integra. 9) Conservate sempre lo scontrino per poter cambiare la merce difettosa. 10) Buttate l’imballaggio, ma ritagliate l’indirizzo del produttore o distributore: vi potrebbe servire per azioni legali.

