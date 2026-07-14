Più di 500 uomini della Polizia e dei Carabinieri impegnati nell’esecuzione di misure cautelari: le accuse sono a vario titolo traffico di droga, estorsione e armi illegali

Vasta operazione antimafia della Direzione distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Più di 500 uomini della Polizia e dei Carabinieri sono impegnati nell’esecuzione di misure cautelari per 79 indagati. La Dda ha coordinato le indagini nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino.

Sono 79 le persone raggiunte da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori.

Meloni: "Inferto colpo durissimo"

"Un colpo durissimo quello inferto alla 'ndrangheta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, con l'impiego di oltre 500 agenti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri nella grande operazione che ha portato all'arresto di 79 persone, colpendo gli interessi delle cosche". Così la premier Giorgia Meloni in un post su X, aggiungendo: "Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità. Lo Stato non si piega. La lotta alle mafie è continua e continuerà a essere una priorità assoluta del Governo".