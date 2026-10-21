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Milano, Sala: "Ora controllo e repressione, non contrario ad arrivo 500 militari. Preoccupazione per sabato, si temono anarchici"

A Milano la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Giuseppe Sala - (Ipa)
Giuseppe Sala - (Ipa)
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21 ottobre 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Voglio dire senza ambiguità che prima di tutto in questa fase critica viene il controllo e la repressione di questi fenomeni. Voglio non rischiare proprio di essere ambiguo: non sono per niente contrario al fatto che arrivino 500 militari”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I parà, ha spiegato il sindaco, “avranno un ruolo anche dinamico”, perché “non possiamo immaginare che ogni sabato si ripetano situazioni del genere”.

“C’è preoccupazione” per sabato a Milano, ha detto Sala, “che ci sia in piazza certamente qualcuno che assomiglia a chi è stato in piazza nel weekend, qualcuno che combatterà questa presenza e poi anarchici”.

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