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Roma, neonato ritrovato vicino all'altare di una chiesa: è in buone condizioni

Il piccolo è stato trovato da un parrocchiano: è venuto alla luce da circa 24-48 ore

I carabinieri in ospedale con il piccolo per gli accertamenti necessari
I carabinieri in ospedale con il piccolo per gli accertamenti necessari
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06 novembre 2026 | 19.49
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Un neonato è stato ritrovato oggi, venerdì 6 novembre, attorno alle 16.30 nella chiesa di San Gregorio Magno a Roma. Ad accorgersi del piccolo un parrocchiano, che ha notato una sacchetto della spesa con il piccolo sotto al crocifisso nella parrocchia della Magliana in piazza Certaldo. Sul posto i carabinieri della Stazione di Villa Bonelli e del Nucleo Radiomobile della Capitale. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di Ares 118 e dell’ambulanza del Cto insieme alle forze dell’ordine. A prestare le cure al piccolo il dottor Manuele Berlanda, le infermiere Erika Gioia e Claudia Di Carlo e l’autista Antonio Fusco.

Da una prima visione dei filmati di videosorveglianza interni al luogo di culto si nota una donna incappucciata che adagiava il neonato sotto il crocifisso per, poi, allontanarsi. In corso l'acquisizione dei filmati di videosorveglianza della zona.

Come sta il bambino

Il piccolo è in buone condizioni, non è in pericolo di vita, ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Camillo-Forlanini per gli accertamenti del caso. Secondo le prime valutazioni, il piccolo sarebbe venuto alla luce da circa 24-48 ore. Dopo la prima assistenza, il neonato è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

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