Nicotra (Con.Si.Pe): "Polizia penitenziaria va potenziata altro che 007 in divisa"

Per il Presidente Con.Si.Pe, Mimmo Nicotra, "non è riguardoso verso la polizia penitenziaria lasciarsi andare a narrazioni prese dal cinema al riguardo di 007, in Italia il famoso agente ha spopolato al botteghino dei cinema di tutta Italia, ma nel mondo carcerario la realtà è ben diversa e decisamente meno 'glamour'. Niente gadget fantascientifici o frasi ad effetto, solo professionisti che operano secondo la legge," dichiara Nicotra.

"Le operazioni sotto copertura sono uno strumento legale, controllato e vitale nella lotta alla criminalità. Il nostro Nic (Nucleo Investigativo Centrale) lavora con serietà, non per la sceneggiatura di un B-movie. Non siamo '007', siamo donne e uomini che ogni giorno garantiscono la sicurezza, dentro e fuori le carceri," aggiunge.

"Invitiamo a spegnere i riflettori sull'allarmismo sensazionalistico e ad accenderli sulla realtà penitenziaria segnalata, a più riprese, anche dal nostro Presidente della Repubblica. La Polizia Penitenziaria merita rispetto, non distorsioni per un 'click' in più. Lasciamo ‘007' al cinema, e torniamo ad affrontare i temi fondamentali per il bene del nostro Paese".