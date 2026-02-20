circle x black
Niscemi, Genio Esercito inizia lavori bypass emergenza SP11

20 febbraio 2026 | 19.01
Il genio dell’Esercito ha iniziato oggi i lavori di realizzazione di un nuovo bypass d’emergenza lungo la Strada Provinciale 11, per agevolare il traffico veicolare attorno all’abitato di Niscemi (Caltanissetta).

Dopo un primo intervento di ripristino e miglioramento delle strade vicinali che collegano il centro cittadino alla piana di Gela, i genieri dell’Esercito realizzeranno un percorso alternativo alla SP11, arteria costantemente monitorata e divenuta vitale a seguito del cedimento ed interruzione delle altre direttrici principali di accesso alla città, le SP10 e SP12. L’esecuzione dell’intervento d’urgenza è stato concordato in sede di tavolo tecnico con gli organi prefettizi e comunali, unitamente all’unità di crisi del Dipartimento di Protezione Civile, a seguito della segnalazione di un potenziale rischio residuo lungo la Strada Provinciale 11 dovuto alle frane di terreno.

