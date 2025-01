'Non riesci a gestire il tuo albero di Natale? Ce ne prenderemo cura noi', il nuovo progetto 'Raccolta Botanica' di Filottrano

Nuova idea del sindaco di Filottrano, Luca Paolorossi, che ha recentemente lanciato un nuovo progetto innovativo chiamato 'Raccolta Botanica'. Questo progetto mira a raccogliere alberi e piante da esterno che i cittadini non possono più curare o che non desiderano più mantenere. L’iniziativa è nata dalla crescente consapevolezza dell’importanza della biodiversità e della necessità di preservare il verde urbano. La 'Raccolta Botanica' prevede la creazione di punti di raccolta, una volta al mese, contattando l'Assessore all'Ambiente Teo Benigni, dove i cittadini possono portare le loro piante che verranno poi curate e ripiantate, in modo da portare avanti il progetto iniziato nel 2023 che ha portato alla realizzazione del 'Campo delle Mani', contribuendo così a migliorare l’ambiente e la qualità della vita nella comunità marchigiana.

Il sindaco Luca Paolorossi ha sottolineato l’importanza di questo progetto per "promuovere una cultura del rispetto per la natura e per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della cura delle piante". Inoltre, il progetto offre un’opportunità per coinvolgere la comunità e per educare i giovani sull’importanza della sostenibilità ambientale. "Se non riesci a gestire il tuo albero di Natale, e non solo, ce ne prenderemo cura noi..., con il nuovo progetto 'Raccolta Botanica', primo nel suo genere, che ci porterà a ritirare, una volta al mese, tutte le piante di cui le persone non riescono più a prendersene cura. C’è gente che possiede decine di piante che creerebbero un bosco nuovo", ha raccontato Luca Paolorossi.

"Su ogni pianta, scriveremo il nome di chi l'ha donata, in modo da portare avanti il progetto iniziato nel 2023 che ha portato alla realizzazione del 'Campo delle Mani', con 450 alberi piantati che fanno da contorno ad 8 opere dell’artista Nazzareno Rocchetti, tutte fatte a forma di mani. L’area è stata creata per essere usata a scopi didattici, ed è stata inaugurata lo scorso 2 giugno. Ora è nostra intenzione andare ad incrementare il numero di piante, con quelle della raccolta, sin dal mese di gennaio. Del resto c'è la raccolta della plastica, la raccolta del vetro, la raccolta degli oli usati, e ora noi faremo anche la raccolta Botanica, e ce ne prenderemo cura", ha sottolineato il primo cittadino di Filottrano. Il progetto rappresenta un passo significativo verso la creazione di una città più verde e sostenibile, e il sindaco Paolorossi spera che possa servire da modello per altre città in Italia. In conclusione, la 'Raccolta Botanica' non solo aiuta a preservare il verde urbano, ma promuove anche un senso di comunità e responsabilità ambientale tra i cittadini del comune marchigiano.