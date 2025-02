Nuovi attacchi hacker: nel mirino ministeri, trasporti e anche il sito della premier Meloni

A quanto si apprende il gruppo NoName057 ripete l'ondata di attacchi hacker a siti web italiani, per il settimo giorno consecutivo. Stavolta nel mirino sono finiti nuovi target dei settori governativo, trasporti e bancario. Costante il monitoraggio del Computer security response team Italia (Csirt It) dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Acn) per proteggere l’eco sistema digitale italiano. A quanto si apprende tra quelli finiti nel mirino degli hacker attivisti oggi, ci sono i siti dei ministeri degli Esteri e delle Imprese e made in Italy, dell’Aeronautica militare e anche il sito personale della premier Giorgia Meloni. Siti ora tutti fruibili fatta eccezione per quello del Mise che al momento ancora non risulta raggiungibile.