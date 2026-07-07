circle x black
Cerca nel sito
 

Olesen (Novo Nordisk): "Contro obesità impegno comune"

‘Collegata a oltre 200 malattie, preoccupazione per alto tasso tra bambini e adolescenti’

Olesen (Novo Nordisk):
07 luglio 2026 | 19.10
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

“L’obesità influisce su oltre 200 malattie, senza contare che è essa stessa una malattia. Ha un peso anche sulle patologie cardiovascolari, il più grande killer del mondo. È quindi un fenomeno che tutti dobbiamo prendere estremamente sul serio se vogliamo migliorare la salute globale”. Così Jens Pii Olesen, General Manager e Vice President Novo Nordisk Italia, in un videomessaggio inviato all’ottavo Italian Barometer Obesity Forum 'Obesità in Italia 2026: dati, impatti, prospettive politico-sanitarie e legislative di intervento' in corso a Roma.

Olesen pone poi l’accento su quello che definisce “il vero problema” in Italia. In Italia "abbiamo 6 milioni di adulti affetti da obesità - sottolinea - e abbiamo uno dei tassi più alti di obesità tra i bambini e gli adolescenti”. Un campanello d’allarme che lascia presagire come “quella che è già una pandemia diventerà ancora più grave quando questi bambini e adolescenti cresceranno”.

In questo contesto “Novo Nordisk prende molto sul serio la propria responsabilità in materia di obesità - aggiunge - Da oltre 30 anni ci occupiamo di ricerca e sviluppo in questo settore, ma la nostra responsabilità va ben oltre il semplice trattamento. Infatti, collaboriamo con la società nel suo complesso per migliorare la vita delle persone affette da obesità sia nella fase di prevenzione sia durante il percorso di cura o al termine di esso. Se vogliamo affrontare questo problema - conlcude Olesen - è necessario che tutti remiamo nella stessa direzione per migliorare la vita delle persone affette da obesità”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
obesità salute globale malattie cardiovascolari
Vedi anche
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Branco di lupi 'adotta' un cucciolo di cane, il caso raro in Grecia – Video
Trieste, segue le indicazioni del navigatore e resta incastrato nel sottopassaggio - Video
Milano, Cottarelli: "Io candidato? Nessuno mi ha fatto proposta ufficiale, al momento non ci penso" - Video
Nato, Cavo Dragone: "A livello militare completa sintonia con Usa" - Video
News to go
Treni, nuova settimana calda per maxi cantiere a Firenze
Sanremo, Zucchero: "Giusto che a Eurovision vada chi vince serata dedicata" - Video
Mondiali 2026, negli spogliatoi l'abbraccio dei principi norvegesi con Haaland dopo la vittoria sul Brasile
Turisti rapinati davanti alla caserma a Milano, il video dell'intervento dei carabinieri
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza