Strade chiuse, divieti di sosta, nuovi sensi unici: le Olimpiadi di Milano-Cortina rischiano di diventare un grattacapo per gli automobilisti nel capoluogo lombardo. "I problemi principali sono legati alla mobilità, a come ci si muoverà", ha ammesso il sindaco Sala. Dall'assessora alla Mobilità, Arianna Censi, anche alla luce del forte potenziamento dei mezzi pubblici messo in campo da Comune e Atm per i giorni dei Giochi, un consiglio netto: "Invitiamo cittadine, cittadini e visitatori a scegliere i mezzi pubblici per raggiungere gli eventi: è la soluzione più comoda, sicura e rispettosa dell’ambiente, oltre a contribuire a ridurre il traffico e l’impatto sulla città”.

Le prime modifiche alla viabilità sono entrate in vigore già nell'ultima settimana di gennaio: a partire dal 27 e fino alla fine della Paralimpiadi nell'area del Villaggio olimpico via Lorenzini è a senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via Adamello a via Ripamonti, con inibizione al traffico di una corsia riservata alle necessità di presidio di sicurezza. Nell'area vige per tutto il periodo il divieto di sosta. Verranno rimossi anche i servizi di sharing.

Nell'area del Mico, dove è stato allestito il Media Center, dal 25 gennaio al 23 febbraio e dal 5 al 16 marzo sono interdette al traffico il controviale di via Scarampo (non potranno circolare neanche i taxi) e viale Teodorico, fino a via Gattamelata, in direzione piazza Firenze. Divieti anche in centro, vicino all'hotel Westin Palace, dove alloggia la delegazione Cio: il lato di piazza della Repubblica che affaccia su via Panfilo Castaldi sarà chiuso al traffico tra il 31 gennaio e il 23 febbraio, con sospensione della circolazione dei mezzi Atm di superficie, divieto di sosta e rimozione dei servizi di sharing e delle aree di stallo taxi. Queste ultime due misure saranno in vigore nello stesso periodo anche nell'area attorno a Palazzo Giureconsulti, in pieno centro.

lunedì 2 febbraio off limits area piazza della Scala

Limitazioni al traffico e divieto di sosta anche nelle tre sedi milanesi delle gare: Arena Santa Giulia a Rogoredo, Ice Park di Rho e Ice Skating Arena di Assago. I provvedimenti saranno in vigore nelle date e nelle fasce orarie in cui si disputeranno le competizioni, che inizieranno il 5 febbraio con l'hockey per proseguire fino al 22. Nell’area di Santa Giulia sono previste anche chiusure temporanee che, a seconda della vicinanza all’impianto, scatteranno dalle quattro alle due ore prima degli eventi e termineranno un’ora dopo l’ultima gara. Sono esclusi i residenti ed altri veicoli autorizzati.

L'impatto maggiore sul traffico milanese si concentrerà però nella settimana inaugurale. Lunedì 2 febbraio la zona di piazza della Scala sarà off limits, per la presentazione dei Giochi olimpici al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Dalle 14 a mezzanotte saranno chiuse al traffico largo Abbado, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Manzoni, via Case Rotte, largo Mattioli, via Verdi e via Dell'Orso. Dalle 15 divieto di passaggio anche per i pedoni in piazza della Scala, via Case Rotte, largo Mattioli e nell'ultimo tratto di via Filodrammatici.

Misure simili saranno adottate giovedì 5 febbraio nei dintorni della Fabbrica del Vapore, per la cena di benvenuto del presidente del Cio. Dalle 14 e fino a mezzanotte saranno chiuse (anche ai pedoni) via Procaccini da piazzale Cimitero Monumentale a via Bertini; via Messina dall'incrocio con via Procaccini a via Cenisio e via Galileo Ferraris. Inaccessibile per l'intera giornata il Cimitero Monumentale. Più estesa l'area che nella stessa fascia oraria sarà inibita al traffico: comprende infatti anche piazzale Baiamonti, tratti di via Bramante e via Niccolini, via Luigi Nono e piazza Coriolano. Nell'area saranno rimossi i servizi di sharing e le aree di stallo taxi e sospesa la circolazione dei mezzi pubblici. La metro Lilla salterà le fermate di Monumentale e Cenisio.

il 6 febbraio scuole chiuse e invito a smart working

Il giorno più complicato di tutto il periodo delle Olimpiadi è il 6 febbraio, con la torcia che illuminerà luoghi simbolo di Milano, l'accensione del braciere in Sempione e la cerimonia di inaugurazione a San Siro, preceduta da cocktail di benvenuto e il viaggio delle delegazioni al Meazza. Buona parte della città sarà interessata da divieti e inibizioni, tanto che "per ridurre l'impatto sul traffico cittadino", il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado all'interno della circonvallazione esterna e invitato gli uffici pubblici a valutare la possibilità di favorire lo smart working.

In centro è in programma il cocktail di benvenuto del Presidente della Repubblica a Palazzo Reale e così dalle 14 sarà istituita una grande area off limits anche per i pedoni, che comprende Piazza Duomo, piazza Fontana, via Mazzini, via Mengoni, via Marconi (dall'angolo con via Dogana), via delle Ore, largo Schuster, via Pecorari e via Rastrelli. Chiuso il Duomo e le terrazze. Traffico sospeso fino alle 21, con divieto di sosta e rimozione servizi sharing e aree stallo taxi in un'area ancor più estesa che comprende anche piazza Missori, largo Abbado, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Manzoni, via San Clemente, via Santa Tecla, via Paolo da Cannobio, via Baracchini, via Albricci e via Larga. Nell'area non circoleranno i mezzi pubblici e le metropolitane salteranno le fermate Duomo e Missori.

Inibito al traffico dalle 15 alle 22 anche tutto il percorso che porterà i dignitari da Palazzo Reale allo stadio di San Siro. Le delegazioni dei capi di Stato percorreranno largo Augusto, corso di Porta Vittoria, via Francesco Sforza, via Visconti di Modrone, via San Damiano, via Senato, piazza Cavour, via Manin, via Tarchetti, piazza della Repubblica, viale Ferdinando di Savoia, piazza San Gioachimo, viale della Liberazione, via Melchiorre Gioia, viale Sondrio, viale Nazario Sauro, viale Lancetti, via Resegone, viale Jenner, piazzale Nigra, viale Bodio, piazzale Lugano, cavalcavia Bacula, sopraelevata Monte Ceneri e renato Serra, piazza Stuparich, viale Elia, piazzale Lotto, via Diomede, via Ippodromo, via Patroclo e via Achille.

In parallelo al cocktail a Palazzo Reale si svolgerà quello dei ministri dello Sport alla Triennale, con chiusura al traffico privato e pubblico di viale Alemagna, via Moliere e via Milton dalle 14 alle 21. In serata la cerimonia d'inaugurazione allo stadio di San Siro, che comporta la sospensione della circolazione (anche dei mezzi Atm) dalle 13 a mezzanotte in piazzale Lotto, via Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, via Federico Tesio, via Rospiglioso (da piazza Esquilino), via Dessiè, via Harar, via Patroclo, via Fetonte, via privata del Centauro, via Bisanzio e via Pegaso.

La serata si concluderà con l'accensione del braciere olimpico in piazza Sempione, con la chiusura al traffico pubblico e privato dalle 15 a mezzanotte di tutta l'area circostante e del parco (a partire dalle 13).