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Omicidi Villa Pamphili, riprende il processo: Kaufmann può stare in giudizio

Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica su richiesta della difesa

Francis Kaufmann - (Foto da Chi l'ha visto?)
Francis Kaufmann - (Foto da Chi l'ha visto?)
16 giugno 2026 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lo stato psicofisico di Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, è compatibile con il carcere e il processo in corso a Roma può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica su richiesta della difesa.

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"L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico" scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata per il 6 luglio.

La prima Corte di Assise, accogliendo la richiesta del difensore dell'uomo, l’avvocato Paolo Foti, aveva emesso un’ordinanza con cui disponeva il trasferimento dal carcere a una struttura del servizio psichiatrico dove l’uomo doveva essere piantonato “in forma continuativa (h24)”.

A suggerire una somministrazione continuativa di terapia farmacologica di 30 giorni per Kaufmann era stato il perito interpellato nell'aprile scorso. I pm di piazzale Clodio, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini con il pm Antonio Verdi, contestano all’americano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all’occultamento di cadavere.

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Omicidi Villa Pamphili Omicidi Villa Pamphili kaufmann francis kaufmann francis Kaufmann processo
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