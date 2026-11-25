Marin Jelenic, unico imputato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, è stato condannato all'ergastolo. Il pronunciamento è stato letto oggi mercoledì 25 novembre in aula a Bologna, città in cui si sono svolti i fatti lo scorso 5 gennaio, dal presidente del tribunale, Pasquale Liccardo.

I giudici, dopo circa quattro ore di camera di consiglio, hanno accolto le richieste del pm, Michele Martorelli, riconoscendo anche le aggravanti. La prima verità giudiziaria, stabilisce quindi che fu il senzatetto croato Marin Jelenic a pugnalare alla schiena il dipendente FS di 34 anni. L'omicidio, senza un motivo apparente, è avvenuto in un parcheggio riservato al personale, adiacente alla stazione centrale di Bologna. Jelenic fu arrestato dopo oltre un giorno di latitanza, a Desenzano del Garda (Brescia).

Francesca Ballotta, fidanzata di Alessandro Ambrosio, ha accolto in lacrime la sentenza: insieme allo zio del capotreno ucciso, era l'unica parente presente in aula. Dopo la lettura del dispositivo, la giovane si è raccolta in un abbraccio con un amico, piangendo per alcuni minuti. Poi, ha abbandonato l'aula senza rilasciare dichiarazioni.