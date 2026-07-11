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Milano, 41enne trovato morto in casa a Corsico: sul corpo segni di violenza

L'allarme lanciato dai vicini, insospettiti dal cattivo odore proveniente dall'appartamento

Rilievi dei carabinieri - Fotogramma /Ipa
Rilievi dei carabinieri - Fotogramma /Ipa
11 luglio 2026 | 20.40
Cristina Livoli
LETTURA: 1 minuti

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato oggi in un appartamento di Corsico, nel Milanese. A quanto apprende AdnKronos, la vittima, identificata come un italiano di 41 anni con precedenti penali, presentava segni compatibili con una morte violenta.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dal forte cattivo odore proveniente dall'appartamento. Al momento non è stato possibile stabilire da quanti giorni l'uomo fosse deceduto. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Corsico, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

Riproduzione riservata
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micidio milano corsico milano corsico cadavere casa
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