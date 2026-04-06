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Ondata di caldo fuori stagione sull'Italia, ma in settimana si cambia di nuovo: il meteo

Ecco fino a quando resiste l'anticiclone africano

Sole e caldo sull'Italia - (Foto )
Sole e caldo sull'Italia - (Foto 123Rf)
06 aprile 2026 | 08.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stabilità e caldo fuori stagione sull'Italia con l'anticiclone africano che però resisterà solo qualche giorno. Intanto la bolla di calore che sta avvolgendo l'intera Penisola, sta portanfo condizioni di stabilità che raramente si riscontrano con tale vigore durante la prima decade di aprile.

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Il dato che più sorprende riguarda i termometri. Per la giornata di oggi, lunedì di Pasquetta, le temperature continueranno a registrare valori molto alti: si prevedono punte di 26-27°C nelle zone dell'entroterra, soprattutto al Centro-Nord. È un clima da fine maggio o inizio giugno, con valori che si attestano abbondantemente sopra le medie del periodo, rendendo queste festività tra le più calde degli ultimi decenni sottolinea iLMeteo.it.

In questo quadro di cieli tersi, l'unica eccezione è rappresentata dalla Liguria. Qui il richiamo di correnti umide da sud, scivolando sulla superficie del mare ancora fredda, genera la tipica 'maccaja', una copertura di nubi basse e stratificate che rende il clima più uggioso e fresco lungo la fascia costiera. A Genova la temperatura difficilmente supererà i 18°C. Si tratta di un fenomeno classico di queste configurazioni anticicloniche primaverili, dove l'umidità resta intrappolata nei bassi strati creando un contrasto netto con il sole pieno che splende a pochi chilometri nell'entroterra.

Ma per chi spera che questa tregua dal maltempo duri all'infinito, le notizie restano ottime nel breve termine. L'anticiclone subtropicale non sembra intenzionato a cedere terreno facilmente, blindando l'Italia almeno fino a giovedì 8 aprile o al massimo a venerdì 9. Una prima, possibile variazione dello scacchiere meteorologico potrebbe affacciarsi solo intorno a sabato 10 aprile, ma si tratta di una tendenza ancora lontana che necessita di ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 6 aprile - Al Nord: sereno, caldo fino a 25-26°C, più nubi in Liguria. Al Centro: sole e caldo fino a 25°C. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Domani, martedì 7 aprile - Al Nord: soleggiato, parzialmente nuvoloso in Liguria, generalmente caldo. Al Centro: bel tempo caldo. Al Sud: sole prevalente.

Mercoledì 8 aprile - Al Nord: sereno, qualche nube in più in Romagna . Al Centro: soleggiato, a tratti nuvoloso sulle Marche. Al Sud: sereno e mite

Tendenza: da giovedì/venerdì possibile ingresso di un vortice da Nord con instabilità annessa su buona parte del Paese.

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