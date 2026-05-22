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Online il quinto episodio di 'Amazing', il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

"Troppo o troppo poco: dallo spreco alimentare all'energia pulita", partendo dal paradosso dello spreco alimentare va alla scoperta di come sia possibile trasformare lo scarto in energia pulita. Ospiti dell'episodio Giorgia D'Errico, Direttrice delle relazioni istituzionali e public affairs per Save the Children, e Allegra Ciccarello, Pmo Direzione Generale di Ama.﻿

Online il quinto episodio di 'Amazing', il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green
22 maggio 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È online il quinto episodio di "Amazing - idee e buone pratiche per una città sostenibile", il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Il V episodio della serie, "Troppo o troppo poco: dallo spreco alimentare all'energia pulita" va alla scoperta di come l'innovazione industriale di Ama, attraverso i nuovi biodigestori e la rimodulazione della raccolta, sia in grado di trasformare lo scarto in energia pulita e di come l'educazione nelle scuole possa creare una nuova generazione consapevole, partendo dal paradosso fra spreco e povertà alimentare.

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Gli ospiti di questo quinto episodio sono Giorgia D'Errico, Direttrice delle relazioni istituzionali e public affairs per Save the Children e l'ingegner Allegra Ciccarello, Pmo Direzione Generale Ama Spa, che dialogheranno con Lorenzo Capezzuoli Ranchi, host del podcast.

"Amazing", un progetto Ama e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e amaroma.it.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
spreco alimentare energia pulita innovazione industriale educazione ambientale
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