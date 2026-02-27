circle x black
Cerca nel sito
 

Online la seconda puntata di 'Amazing', podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

Online la seconda puntata di 'Amazing', podcast Ama-Adnkronos per una vita più green
27 febbraio 2026 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È online la seconda puntata di "Amazing - idee e buone pratiche per una città sostenibile", il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Nel secondo episodio della serie, "Fabbriche della materia 5.0: Roma verso l’autonomia impiantistica", si parlerà del waste divide e del piano messo a punto da Ama con la realizzazione di 4 nuovi impianti di riciclo e il futuro nuovo termovalorizzatore della Capitale, all'insegna di uno sviluppo davvero sostenibile.

Gli ospiti di questo secondo episodio sono il direttore generale di Ama Spa Alessandro Filippi e il coordinatore Asvis (l'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) per il Goal 12 Valter Mengini, che dialogheranno con Lorenzo Capezzuoli Ranchi, host del podcast.

"Amazing", un progetto Ama e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e amaroma.it.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sostenibilità recupero rifiuti riciclo
Vedi anche
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza