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Operazione record a Catania: Giuseppe a 98 anni rimesso in piedi con doppia protesi d'anca in un solo intervento

Operato in Humanitas, il paziente, affetto da grave artrosi bilaterale all'anca, "è uno dei rarissimi casi al mondo in un paziente di questa età"

Giuseppe, 98 anni, con l'équipe di Humanitas Catania che lo ha curato
Giuseppe, 98 anni, con l'équipe di Humanitas Catania che lo ha curato
05 agosto 2026 | 12.27
Paola Olgiati
LETTURA: 2 minuti

Giuseppe, 98 anni, originario di Randazzo in provincia di Catania, per una grave artrosi bilaterale all'anca soffriva di dolori così forti da non riuscire più a camminare. Ora, grazie all'impianto di due protesi in un unico intervento chirurgico, si è rimesso in piedi. Rialzandosi già poche ore dopo l'operazione. L'intervento è stato eseguito in Humanitas Istituto clinico catanese da Giuseppe Mazziotta, responsabile di Ortopedia dell'ospedale siciliano, con la successiva collaborazione di un'équipe multidisciplinare che ha permesso all'anziano un pieno recupero. "Si tratta di uno dei rarissimi casi descritti a livello internazionale su una persona di questa età", informano da Humanitas.

E' stato lo stesso Giuseppe a chiedere di intervenire su entrambe le articolazioni, spiegano i sanitari. Dopo le valutazioni cliniche e anestesiologiche, considerate le ottime condizioni generali nonostante l'età, il team ha eseguito una protesizzazione bilaterale nel corso della stessa seduta operatoria. Al termine dell'intervento sulla prima anca, verificata la stabilità dei parametri, i medici hanno proceduto anche sulla seconda, dopo essersi confrontati con il paziente, rimasto vigile durante l'anestesia spinale associata a sedazione. L'operazione, durata meno di 2 ore, è stata effettuata con un approccio postero-laterale mini-invasivo e con protesi femorali cementate per contenere le perdite ematiche, illustra una nota. Giuseppe ha iniziato il percorso di mobilizzazione già il giorno dell'intervento e dopo alcune settimane di riabilitazione ha lasciato l'ospedale sulle proprie gambe.

"L'evoluzione delle tecniche ortopediche viene incontro alle esigenze dei pazienti e al loro desiderio di godersi una vita lunga e in salute - afferma Mazziotta - Restituire autonomia nei movimenti al signor Giuseppe significa celebrare la vita in ogni sua fase".

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humanitas catania operazione record artrosi bilaterale all'anca protesi
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