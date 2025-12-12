C'è una nuova alleanza negli oceani. Secondo un nuovo studio, i delfini avrebbero cominciato a 'lavorare' con le orche per cacciare il salmone. È quanto i ricercatori hanno notato a largo delle coste della British Columbia, nell'oceano Pacifico che tocca la parte ovest del Canada. Tra le due specie sarebbe nato quindi un vero e proprio rapporto di cooperazione, che non sarebbe frutto di incontri casuali.

Una ricerca pubblicata sulla rivista Scientific Reports infatti, dimostra le interazioni tra le orche del nord, anche conosciute come orche assassine, e i delfini dal fianco bianco, specie tipica del Pacifico. La documentazione comprende video fatti con droni, registrazioni acustiche e riprese subacque, che avrebbero portato gli scienziati a concludere che orche e delfini abbiano cominciato a lavorare in squadra: "Queste orche sono specializzate nella caccia al salmone e sono estremamente abili. Eppure hanno iniziato a seguire i delfini, come fossero i loro leader", ha detto Sarah Fortune, scienziata marina presso la Dalhousie University e autrice principale della ricerca.

Per le orche, al vertice della catena alimentare, il salmone reale è alimento principale, mentre per i delfini sono troppo grandi, visto che possono raggiungere il metro di lunghezza, e si nutrono soprattutto di aringhe. I video mostrano i delfini fungere da 'esploratori', seguiti a ruota dalle orche. Quando quest'ultime riescono a catturare le prede, i delfini si nutrono degli avanzi e le stesse orche, di solito molto protettive verso il cibo appena cacciato, non ne sembrano infastidite.

Le teorie

Da qui sono nate diverse teorie. Una suggeriva che i delfini cercassero soltanto la protezione delle orche del nord, che non cacciano i delfini, a differenza di quelle di Bigg, che condividono le stesse acque. Le due specie di orche si evita a vicenda e questo garantirebbe la sicurezza dei delfini. Un'altra teoria riguardava quello che viene chiamato "cleptoparassitismo", ovvero il furto di resti di cibo da parte di una diversa specie di animali.

"Se i delfini fossero parassiti, lì solo per un pasto gratuito, le orche potrebbero comportarsi in modo aggressivo nei loro confronti per indurli ad andarsene, oppure le orche stesse potrebbero andarsene e andare a nutrirsi nelle aree adiacenti. Ma non abbiamo riscontrato prove di comportamenti antagonistici tra le specie. E questo ci ha davvero sorpreso", ha spiegato Fortune.

E così è rimasta l'ultima spiegazione, al centro della ricerca: le due specie hanno iniziato a collaborare. Una teoria che ha trovato conferma nell'osservazione delle interazioni tra le due specie: "Ci sarà qualcosa di vantaggioso sia per i delfini che per le orche. Ma Le orche che cacciano con i delfini finiscono per avere più successo nella ricerca del cibo rispetto a quelle che cacciano senza delfini?", si è chiesta Fortune.

lo studio ha mostrato quindi un vero e proprio 'aggiornamento' nelle modalità di caccia, in particolare delle orche: "La maggior parte delle persone sa che le orche hanno una cultura forte e che sono una specie molto sociale con strategie di caccia specializzate", ha spiegato Fortune, "ma per quanto siano sociali, quando arriva il momento di cacciare e catturare salmoni, si trasformano in lupi solitari. Vederle cacciare in modo cooperativo con un'altra specie dimostra quanto siano adattabili al cambiamento e all'affinamento della loro strategia di caccia".