circle x black
Cerca nel sito
 

Ottavio Spada assolto in Appello per il duplice omicidio di 'Baficchio' e 'Sorcanera'

L'uccisione di Giovanni Galleoni e Francesco Antonini avvenne il 22 novembre del 2011 nel centro di Ostia

Corte d'Appello di Roma (Fotogramma/Ipa)
Corte d'Appello di Roma (Fotogramma/Ipa)
10 novembre 2025 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Assolto nell'Appello ter Ottavio Spada per il duplice omicidio di Giovanni Galleoni detto 'Baficchio' e Francesco Antonini detto 'Sorcanera', avvenuto il 22 novembre del 2011 nel centro di Ostia. I giudici della Corte di Appello di Roma lo hanno assolto "per non aver commesso il fatto" non accogliendo la richiesta della procura generale che aveva invece sollecitato la conferma della condanna all’ergastolo. Per lo stesso delitto era già stato assolto anche Roberto Spada per il quale nel luglio del 2023 la Cassazione aveva reso definitiva la condanna a 10 anni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nel maggio dello scorso anno, invece, i giudici della Cassazione, rigettando il ricorso, avevano confermato l'ergastolo sempre per il duplice omicidio per Carmine Spada, la cui posizione era stata stralciata.

Il legale di Ottavio Spada: "Assoluzione sarebbe dovuta arrivare molto tempo fa"

"Questa assoluzione sarebbe dovuta arrivare molto tempo fa e non sarebbe dovuto essere necessario aspettare 8 anni. Ci è costata tanta fatica e un colossale stress all'imputato" commenta all'Adnkronos il difensore, l’avvocato Massimo Mercurelli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ottavio spada ostia clan spada ostia clan spada ostia oggi clan spada oggi news
Vedi anche
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza