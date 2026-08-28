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Dramma a Palermo, bimba di due anni muore annegata in piscina

La piccola era in compagnia dei genitori e di altre persone, ma sembra che nessuno si sia accorto di nulla fino al ritrovamento del corpo. Indagano i carabinieri

Carabinieri
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28 agosto 2026 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia a Palermo dove una bambina di due anni e mezzo è morta in una piscina. La piccola era in compagnia dei genitori e altre persone e stava trascorrendo una serata in un’abitazione dove c’era una piscina soprelevata. La bimba è entrata nella piscinetta ma sembra che nessuno se ne sia accorto nell'immediatezza ma solo dopo, quando era già morta. Indagano i carabinieri.

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