La piccola era in compagnia dei genitori e di altre persone, ma sembra che nessuno si sia accorto di nulla fino al ritrovamento del corpo. Indagano i carabinieri

Tragedia a Palermo dove una bambina di due anni e mezzo è morta in una piscina. La piccola era in compagnia dei genitori e altre persone e stava trascorrendo una serata in un’abitazione dove c’era una piscina soprelevata. La bimba è entrata nella piscinetta ma sembra che nessuno se ne sia accorto nell'immediatezza ma solo dopo, quando era già morta. Indagano i carabinieri.